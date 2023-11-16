В России оштрафовали издателя игры PUBG Mobile за нарушение закона о локализации

В пресс-службе Таганского суда Москвы сообщили, что мировой судья оштрафовал сингапурскую компанию Proxima Beta, являющуюся издателем видеоигры PUBG Mobile, за отказ локализовать в России персональные данные российских пользователей.

«Суд признал виновной компанию Proxima Beta по ч. 8 ст. 13.11 КоАП России... и назначил ей наказание в виде штрафа на сумму 1 млн рублей», — цитирует заявление ТАСС.

Уточняется, что представители компании признали вину, подчеркнув, что издатель игры в принципе соблюдал требования закона о локализации, но на момент составления в конце сентября Роскомнадзором протокола у него возникли проблемы, так как из Сингапура было невозможно осуществить перевод средств за соответствующие услуги. Они добавили, что с 1 ноября данные россиян локализуются на территории России через российскую компанию.

Представители компании отметили, что на основании этих данных просят суд ограничиться предупреждением и не назначать штраф компании.

Ранее мировой судья в Москве оштрафовал сервис бронирования отелей Airbnb на 6 млн рублей за повторный отказ локализовать данные россиян в России.