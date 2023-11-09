Суд Москвы оштрафовал Airbnb на 6 млн рублей за отказ от локализации данных
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на службу суда.
«Суд признал виновной Airbnb Inc. по ч. 9 ст. 13.11 КоАП России... и назначил ей наказание в виде административного штрафа в размере 6 млн рублей», — сказали в суде.
В июне компанию оштрафовали на 2 млн рублей за аналогичное правонарушение.
Ранее Мировой суд в Москве оштрафовал ирландскую криптовалютную биржу Coinbase на 1 млн рублей за отказ локализовать данные россиян в России.