Суд оштрафовал Coinbase на 1 млн рублей за отказ локализовать данные россиян

Мировой суд в Москве оштрафовал ирландскую криптовалютную биржу Coinbase на 1 млн рублей за отказ локализовать данные россиян в России.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на мировой судебный участок № 422.

Отмечается, что компанию Coinbase Ireland Limited признали виновной в совершении административного правонарушения по ч. 8 ст. 13.11 КоАП России.

«Ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1 млн рублей», — заявили в суде.

Ранее суд в Москве наложил на видеосервис Zoom оборотный штраф в размере 115 млн рублей за работу в России без филиала либо представительства.