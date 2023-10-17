Суд в Москве наложил на Zoom оборотный штраф в размере 115 млн рублей

Суд в Москве наложил на видеосервис Zoom оборотный штраф в размере 115 млн рублей за работу в России без филиала либо представительства.

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Как сообщило РИА Новости, соответствующее решение принял мировой судья Таганского района Москвы. Согласно решению суда, компания Zoom Video Communications, Inc. признана виновной в совершении административного правонарушения по ч. 2 ст. 13.49 КоАП России. Ранее видеосервис Zoom был оштрафован московским мировым судом на 15 млн рублей за повторное невыполнение требования о локализации данных россиян на территории России.