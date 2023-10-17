Узнать больше

Суд в Москве наложил на Zoom оборотный штраф в размере 115 млн рублей

Короткая ссылка
Суд в Москве наложил на видеосервис Zoom оборотный штраф в размере 115 млн рублей за работу в России без филиала либо представительства.
Суд в Москве наложил на Zoom оборотный штраф в размере 115 млн рублей
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

Как сообщило РИА Новости, соответствующее решение принял мировой судья Таганского района Москвы.

Согласно решению суда, компания Zoom Video Communications, Inc. признана виновной в совершении административного правонарушения по ч. 2 ст. 13.49 КоАП России.

Ранее видеосервис Zoom был оштрафован московским мировым судом на 15 млн рублей за повторное невыполнение требования о локализации данных россиян на территории России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить