ЦБ России: программу поддержки кредитования малого бизнеса продлят до 2030 года
- globallookpress.com
- © Svetlana Vozmilova
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Государственной думе заявила, что вопрос ставок больше всего беспокоит малый и средний бизнес, и регулятор внимательно следит за этой ситуацией. Набиуллина подчеркнула важность сохранения льготных программ кредитования.
«Одну из них мы реализуем вместе с правительством — это так называемая комбо-программа, сейчас по ней малый бизнес может получить кредит под 9%, средний — под 7,5%, и было принято нами решение совместно с правительством, [что] она будет продлена до 2030 года», — цитирует Набиуллину РИА Новости.
Ранее Набиуллина заявила, что в среднем по России цены на новостройки за минувшие три года выросли почти вдвое.