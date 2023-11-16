RT в Telegram
Подпишись

Следствие попросило арестовать экс-президента «Балтики» Шерстенникова

Короткая ссылка
Следствие в Санкт-Петербурге просит арестовать экс-президента и вице-президента «Балтики» Дениса Шерстенникова и Антона Рогачевского.
Следствие попросило арестовать экс-президента «Балтики» Шерстенникова
  • РИА Новости

Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов города.

Их обвинили в мошенничестве почти на 300 млн рублей.

Как сказано в сообщении, суд зарегистрировал ходатайства следствия об избрании мер пресечения в виде заключения под стражу в отношении Шерстенникова и Рогачевского.

Ониобвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 («Мошенничество») УК России.

Ранее Октябрьский районный суд получил материалы с ходатайством об аресте бывшего вице-губернатора — главы правительства Самарской области Виктора Кудряшова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить