Следствие попросило арестовать экс-президента «Балтики» Шерстенникова

Следствие в Санкт-Петербурге просит арестовать экс-президента и вице-президента «Балтики» Дениса Шерстенникова и Антона Рогачевского.

Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов города.

Их обвинили в мошенничестве почти на 300 млн рублей.

Как сказано в сообщении, суд зарегистрировал ходатайства следствия об избрании мер пресечения в виде заключения под стражу в отношении Шерстенникова и Рогачевского.

Ониобвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 («Мошенничество») УК России.

Ранее Октябрьский районный суд получил материалы с ходатайством об аресте бывшего вице-губернатора — главы правительства Самарской области Виктора Кудряшова.