Следствие попросило арестовать экс-президента «Балтики» Шерстенникова
- РИА Новости
Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов города.
Их обвинили в мошенничестве почти на 300 млн рублей.
Как сказано в сообщении, суд зарегистрировал ходатайства следствия об избрании мер пресечения в виде заключения под стражу в отношении Шерстенникова и Рогачевского.
Ониобвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 («Мошенничество») УК России.
Ранее Октябрьский районный суд получил материалы с ходатайством об аресте бывшего вице-губернатора — главы правительства Самарской области Виктора Кудряшова.