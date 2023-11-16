Патрушев заявил о рисках утраты контроля Украины над биообъектами

Очень высоки риски утраты Украиной контроля над биологическими объектами, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

«Высока вероятность полной утраты украинской стороной контроля над биообъектами. Нельзя исключить и несанкционированный доступ к коллекциям опасных патогенов, разрушение и разграбление лабораторных помещений, а также утерю биологических образцов», — цитирует его РИА Новости.

Патрушев также отметил, что повысилась вероятность совершения террористических актов и диверсий с использованием биологических агентов.

Ранее спецслужбы ДНР задержали мужчину, готовившего диверсии на объектах жизнеобеспечения.