Патрушев заявил о рисках утраты контроля Украины над биообъектами
- РИА Новости
«Высока вероятность полной утраты украинской стороной контроля над биообъектами. Нельзя исключить и несанкционированный доступ к коллекциям опасных патогенов, разрушение и разграбление лабораторных помещений, а также утерю биологических образцов», — цитирует его РИА Новости.
Патрушев также отметил, что повысилась вероятность совершения террористических актов и диверсий с использованием биологических агентов.
Ранее спецслужбы ДНР задержали мужчину, готовившего диверсии на объектах жизнеобеспечения.