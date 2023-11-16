RT в Telegram
Подпишись

Патрушев заявил о рисках утраты контроля Украины над биообъектами

Короткая ссылка
Очень высоки риски утраты Украиной контроля над биологическими объектами, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
Патрушев заявил о рисках утраты контроля Украины над биообъектами
  • РИА Новости

«Высока вероятность полной утраты украинской стороной контроля над биообъектами. Нельзя исключить и несанкционированный доступ к коллекциям опасных патогенов, разрушение и разграбление лабораторных помещений, а также утерю биологических образцов», — цитирует его РИА Новости.

Патрушев также отметил, что повысилась вероятность совершения террористических актов и диверсий с использованием биологических агентов.

Ранее спецслужбы ДНР задержали мужчину, готовившего диверсии на объектах жизнеобеспечения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить