Порядка 150 тысяч жителей Хабаровского края получают социальные меры поддержки
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Выплаты проводятся в рамках нацпроекта «Демография», информирует transsibinfo.com.
В частности, на материнский капитал потрачено более 36 млрд рублей. Также в качестве меры поддержки семей с низкими доходами действует единое пособие, его получают родители 106 тыс. детей и более 3,6 тыс. женщин на ранних сроках беременности.
Ранее сообщалось, что в Тюменской области в текущем году 5494 жителям назначено пособие за рождение первенца. Всего с учётом назначенных ранее ежемесячные выплаты в регионе получают свыше 6 тыс. семей.