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Порядка 150 тысяч жителей Хабаровского края получают социальные меры поддержки

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Согласно данным Социального фонда России, в Хабаровском крае около 150 тыс. жителей получили выплаты. На эти цели региональное отделение СФР уже направило семьям 24,5 млрд рублей.
Порядка 150 тысяч жителей Хабаровского края получают социальные меры поддержки
  • globallookpress.com
  • © Bloomberg Creative Photos

Выплаты проводятся в рамках нацпроекта «Демография», информирует transsibinfo.com.

В частности, на материнский капитал потрачено более 36 млрд рублей. Также в качестве меры поддержки семей с низкими доходами действует единое пособие, его получают родители 106 тыс. детей и более 3,6 тыс. женщин на ранних сроках беременности.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области в текущем году 5494 жителям назначено пособие за рождение первенца. Всего с учётом назначенных ранее ежемесячные выплаты в регионе получают свыше 6 тыс. семей.

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