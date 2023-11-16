Семь новых автомобильных мостов откроют в Москве к 2026 году

Заместитель мэра столицы в правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил, что к 2026 году в Москве построят семь автомобильных мостов.

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Об этом сообщает НСН. «Строительство новых мостов позволит улучшить транспортную доступность десятков районов, обеспечить прямую связь между разными городскими магистралями, создав тем самым новые варианты маршрутов передвижения по городу», — сказал Бочкарёв. Как отметил руководитель Департамента строительства Рафик Загрутдинов, разрабатываются проекты мостов в створе продления Мосфильмовской улицы, вблизи Новозаводской улицы, через Битцу в рамках строительства южного направления Московского скоростного диаметра (МСД), в створе Берегового проезда, в районе Мнёвниковской поймы, а также через реки Сетунь и Сосенки. Ранее сообщалось, что в Москве согласовали проект строительства новой дороги.