В Москве согласовали проект строительства новой дороги
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«Для удобства перемещения жителей в новом квартале в районе Измайлово построят дорогу», — цитирует заммэра «Вечерняя Москва».
Участки строительства расположены в районе дома 5/1, корпус 1, в Измайловском проезде. Среди прочего здесь возведут участок районного значения с кольцевым пересечением, а также участок дороги местного значения.
Ранее, по сообщениям progorod43, в Кировской области рассказали о подготовке дорог к зиме.