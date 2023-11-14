В Москве согласовали проект строительства новой дороги

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил, что власти согласовали проекты строительства двух участков новой дороги в районе Измайлово, которая пройдёт по жилому кварталу, возведённому по реновации.

«Для удобства перемещения жителей в новом квартале в районе Измайлово построят дорогу», — цитирует заммэра «Вечерняя Москва».

Участки строительства расположены в районе дома 5/1, корпус 1, в Измайловском проезде. Среди прочего здесь возведут участок районного значения с кольцевым пересечением, а также участок дороги местного значения.

Ранее, по сообщениям progorod43, в Кировской области рассказали о подготовке дорог к зиме.