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В Москве согласовали проект строительства новой дороги

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Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил, что власти согласовали проекты строительства двух участков новой дороги в районе Измайлово, которая пройдёт по жилому кварталу, возведённому по реновации.
В Москве согласовали проект строительства новой дороги
  • Gettyimages.ru
  • © shutterjack

«Для удобства перемещения жителей в новом квартале в районе Измайлово построят дорогу», — цитирует заммэра «Вечерняя Москва».

Участки строительства расположены в районе дома 5/1, корпус 1, в Измайловском проезде. Среди прочего здесь возведут участок районного значения с кольцевым пересечением, а также участок дороги местного значения.

Ранее, по сообщениям progorod43, в Кировской области рассказали о подготовке дорог к зиме.

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