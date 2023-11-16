В Москве с 2016 года статус промышленного комплекса присвоили 70 предприятиям

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что в столице статус промышленного комплекса с 2016 года присвоили 70 предприятиям.

Об этом сообщает НСН.

«При этом с 2016 года благодаря этому статусу предприятия вложили в своё развитие 47,2 млрд рублей», — сказал Ефимов.

Как уточнил заммэра, на этих производствах было создано 80 тыс. рабочих мест.

Отмечается, что для предприятий со статусом промышленного комплекса введён специальный налоговый режим, который предполагает снижение региональной ставки налога на прибыль с 17 до 13,5%.

Также уменьшен вдвое налог на имущество, снижен земельный налог на 80%, и понижена ставка арендной платы до 0,3% от кадастровой стоимости участка.

Ранее сообщалось, что Москва с начала года выделила 140 га земли для реализации крупных инвестпроектов.