Путин обсудил с представителями бизнеса перевод компаний под юрисдикцию России
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Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«С тем, чтобы этот процесс был абсолютно совершенным, чтобы бизнес не сталкивался с проблемами... Об этом шла речь во многом со стороны бизнеса», — рассказал Песков.
Песков назвал состоявшийся диалог обстоятельным.
Ранее Путин подписал распоряжение, по которому Gazprom International получает право на приобретение 100% дочерней структуры «Газпром зарубежнефтегаз».
Также сообщалось, что Путин поручил передать Крыму 100% акций компании «Крымэнерго».