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Путин обсудил с представителями бизнеса перевод компаний под юрисдикцию России

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В ходе встречи президента России Владимира Путина с деловыми кругами в среду, 15 ноября, обсуждался перевод ряда компаний в российскую юрисдикцию.
Путин обсудил с представителями бизнеса перевод компаний под юрисдикцию России
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«С тем, чтобы этот процесс был абсолютно совершенным, чтобы бизнес не сталкивался с проблемами... Об этом шла речь во многом со стороны бизнеса», — рассказал Песков.

Песков назвал состоявшийся диалог обстоятельным.

Ранее Путин подписал распоряжение, по которому Gazprom International получает право на приобретение 100% дочерней структуры «Газпром зарубежнефтегаз».

Также сообщалось, что Путин поручил передать Крыму 100% акций компании «Крымэнерго».

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