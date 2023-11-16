Путин обсудил с представителями бизнеса перевод компаний под юрисдикцию России

В ходе встречи президента России Владимира Путина с деловыми кругами в среду, 15 ноября, обсуждался перевод ряда компаний в российскую юрисдикцию.

Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«С тем, чтобы этот процесс был абсолютно совершенным, чтобы бизнес не сталкивался с проблемами... Об этом шла речь во многом со стороны бизнеса», — рассказал Песков.

Песков назвал состоявшийся диалог обстоятельным.

Ранее Путин подписал распоряжение, по которому Gazprom International получает право на приобретение 100% дочерней структуры «Газпром зарубежнефтегаз».

Также сообщалось, что Путин поручил передать Крыму 100% акций компании «Крымэнерго».