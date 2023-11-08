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Путин разрешил Gazprom International приобрести 100% «Газпром зарубежнефтегаз»

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Президент России Владимир Путин подписал распоряжение, по которому Gazprom International получает право на приобретение 100% дочерней структуры «Газпром зарубежнефтегаз».
Путин разрешил Gazprom International приобрести 100% «Газпром зарубежнефтегаз»
  • РИА Новости

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Уточняется, что Gazprom International занимается поиском и добычей углеводородов, а также переработкой и поставками энергоресурсов на рынки дружественных России стран.

Компания сотрудничает с Узбекистаном, Вьетнамом, Алжиром, Ливией, Боливией и Бангладеш.

«Газпром зарубежнефтегаз», в свою очередь, осуществляет деятельность в странах Центральной и Юго-Восточной Азии, Индии, а также в Венесуэле.

Ранее компания Gazprom International сообщила об открытии нового газового месторождения в Бангладеш.

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