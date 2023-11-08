Путин разрешил Gazprom International приобрести 100% «Газпром зарубежнефтегаз»
- РИА Новости
Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Уточняется, что Gazprom International занимается поиском и добычей углеводородов, а также переработкой и поставками энергоресурсов на рынки дружественных России стран.
Компания сотрудничает с Узбекистаном, Вьетнамом, Алжиром, Ливией, Боливией и Бангладеш.
«Газпром зарубежнефтегаз», в свою очередь, осуществляет деятельность в странах Центральной и Юго-Восточной Азии, Индии, а также в Венесуэле.
Ранее компания Gazprom International сообщила об открытии нового газового месторождения в Бангладеш.