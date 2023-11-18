В Московском зоопарке рассказали об уходе за впадающими в спячку животными

В пресс-службе Московского зоопарка рассказали RT о том, какие животные зимой впадают в спячку, а также как сотрудники заботятся о них в этот период.

«Нельзя сказать, что какие-то обитатели впадают в спячку гарантированно раньше остальных — это может варьироваться в зависимости от целого ряда факторов. В конечном итоге каждое животное ложится в спячку или зимний сон, когда ему комфортнее всего. В Московском зоопарке не так много видов животных, впадающих в спячку, — около десяти. Традиционно это бурый и гималайский медведи, сони-полчки, бурундуки, тенреки, еноты, енотовидная собака, ежи, а также различные летучие мыши», — рассказали в зоопарке.

Там подчеркнули, что специальный уход за животными в состоянии зимнего сна или спячки, безусловно, есть.

«В частности, тенреков во время спячки регулярно взвешивают. Весной, когда их масса опускается до необходимой, условия в помещении меняют на летние: увеличивают температуру, влажность воздуха, предоставляют обильное питание — по аналогии с дикой природой. Еноты же, к примеру, впадают не в спячку, а в зимний сон», — добавили в пресс-службе.

Специалисты объяснили, что при спячке, как у ежей или тенреков, в несколько раз снижается температура тела и частота сердцебиения, животное как будто окоченевает.

«Зимний сон гораздо более лёгок. В солнечные дни еноты могут проснуться, походить по вольеру, поискать еды. Могут выйти из домика, если к ним с едой придёт кипер. Лёгкий обед не помешает енотам снова погрузиться в сон. Однако киперы всё равно постоянно следят за состоянием енотов, контролируют состояние их вольера, регулярно оставляют еду», — заключили в Московском зоопарке.

Ранее представители пресс-служб Московского и Ленинградского зоопарков рассказали RT, каких правил стоит придерживаться посетителям зоосадов, чтобы не навредить здоровью животных.