RT: режиссёр Марюс Вайсберг обратился в полицию из-за невозвращённых денег

Российский кинорежиссёр Марюс Вайсберг (настоящая фамилия Бальчунас) обратился в полицию с просьбой провести проверку в отношении Григория Мулузяна из-за невозвращённых денег.

Как сообщил RT источник, режиссёр попросил провести проверку и привлечь к ответственности Мулузяна, которому 11 октября прошлого года на Пресненской наб., д. 2, передал под расписку под предлогом инвестиций под 7% годовых денежные средства в размере $100 тыс.

В настоящее время обязательства по договору не выполняются, деньги не возвращены.

Как ранее сообщил источник RT, актёра Павла Деревянко обвинили в мошенничестве. Заявление на него и его партнёра Григория Мулузяна написал мужчина, который с сентября 2022-го по май 2023-го заключил с ними три договора займа.

Позднее Мулузян рассказал, в чём суть поданного на них заявления о мошенничестве.