RT: режиссёр Марюс Вайсберг обратился в полицию из-за невозвращённых денег
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Как сообщил RT источник, режиссёр попросил провести проверку и привлечь к ответственности Мулузяна, которому 11 октября прошлого года на Пресненской наб., д. 2, передал под расписку под предлогом инвестиций под 7% годовых денежные средства в размере $100 тыс.
В настоящее время обязательства по договору не выполняются, деньги не возвращены.
Как ранее сообщил источник RT, актёра Павла Деревянко обвинили в мошенничестве. Заявление на него и его партнёра Григория Мулузяна написал мужчина, который с сентября 2022-го по май 2023-го заключил с ними три договора займа.
Позднее Мулузян рассказал, в чём суть поданного на них заявления о мошенничестве.