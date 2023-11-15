Экс-партнёр Деревянко объяснил суть поданного на них заявления о мошенничестве

Бывший деловой партнёр актёра Павла Деревянко Григорий Мулузян рассказал, в чём суть поданного на них заявления о мошенничестве.

По словам Мулузяна, вместе они создали фирму Bee Soul и с конца 2019 года торговали на криптобирже. Мулузян говорит, что клиентов приводил в основном Деревянко, но, когда начались проблемы с биржами, актёр стал во всём винить его.

Одним из клиентов стал Сергей Н., который позже написал заявление в полицию. Партнёры взяли у него под расписку 100 млн рублей. Мулузян утверждает, что всё ещё выплачивает ему свою часть долга.

«Звонил сейчас Сергею и спрашивал: «Почему ты написал заявление в полицию?» На что он мне ответил, что не мог написать его лишь на Деревянко, так как договор у нас с ним общий и стоят подписи обоих», — сказал мужчина.

Сейчас бывшие партнёры судятся. По словам Мулузяна, Деревянко утверждает, что «ничего не знает про деньги и якобы не понимал, что, оставляя свою подпись в расписках, берёт в долг».

Сам артист в одном из интервью говорил, что из-за проблем у их фирмы потерял 90 млн рублей. Его адвокат Александр Аронов заявил RT, что его клиент является жертвой обмана со стороны Мулузяна и Сергея Н.

«По заявлению Павла было возбуждено уголовное дело. Идёт следствие. Павел признан потерпевшим. Вся остальная информация не соответствует действительности», — сказал он.

Как ранее сообщил источник RT, актёра Павла Деревянко обвинили в мошенничестве. Заявление на него и его партнёра Григория Мулузяна написал мужчина, который с сентября 2022-го по май 2023-го заключил с ними три договора займа.