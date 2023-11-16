RT в Telegram
Подпишись

Аэропорт Черский открылся в Якутии после реконструкции

Короткая ссылка
Аэропорт Черский в Нижнеколымском районе Якутии открылся после масштабной реконструкции.
Аэропорт Черский открылся в Якутии после реконструкции
  • Gettyimages.ru
  • © megaflopp

Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

В ходе работ грунтовая взлётная полоса была заменена на полосу с искусственным покрытием длиной 1630 м.

Также установлено новое метеорологическое и светосигнальное оборудование, оборудованы водоприёмные и водоотводные каналы, укреплена береговая часть.

«После проведённых работ обеспечен требуемый уровень авиационной и транспортной безопасности, а эксплуатировать инфраструктуру теперь можно круглый год», — отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что власти Удмуртии рассказали о ходе строительства нового терминала аэропорта Ижевска.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить