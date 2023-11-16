Аэропорт Черский открылся в Якутии после реконструкции

Аэропорт Черский в Нижнеколымском районе Якутии открылся после масштабной реконструкции.

Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

В ходе работ грунтовая взлётная полоса была заменена на полосу с искусственным покрытием длиной 1630 м.

Также установлено новое метеорологическое и светосигнальное оборудование, оборудованы водоприёмные и водоотводные каналы, укреплена береговая часть.

«После проведённых работ обеспечен требуемый уровень авиационной и транспортной безопасности, а эксплуатировать инфраструктуру теперь можно круглый год», — отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что власти Удмуртии рассказали о ходе строительства нового терминала аэропорта Ижевска.