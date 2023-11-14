Власти Удмуртии рассказали о ходе строительства нового терминала аэропорта Ижевска

Председатель правительства Удмуртии Ярослав Семёнов рассказал о ходе строительства нового терминала аэропорта Ижевска.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия».

Как отметил Семёнов, уже готовы первый и второй этажи.

Также в проекте нового терминала заложены три телетрапа.

Кроме того до конца 2023 года решится вопрос о расположении международного пункта пропуска.

Строительство терминала началось в августе 2022 года. Площадь будущего здания составит более 10 тыс. кв. м.

Ранее сообщалось, что новый терминал в аэропорту Казани начнут строить в 2024 году.