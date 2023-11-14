Власти Удмуртии рассказали о ходе строительства нового терминала аэропорта Ижевска
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Об этом сообщает ИА «Удмуртия».
Как отметил Семёнов, уже готовы первый и второй этажи.
Также в проекте нового терминала заложены три телетрапа.
Кроме того до конца 2023 года решится вопрос о расположении международного пункта пропуска.
Строительство терминала началось в августе 2022 года. Площадь будущего здания составит более 10 тыс. кв. м.
Ранее сообщалось, что новый терминал в аэропорту Казани начнут строить в 2024 году.