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Власти Удмуртии рассказали о ходе строительства нового терминала аэропорта Ижевска

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Председатель правительства Удмуртии Ярослав Семёнов рассказал о ходе строительства нового терминала аэропорта Ижевска.
Власти Удмуртии рассказали о ходе строительства нового терминала аэропорта Ижевска
  • Gettyimages.ru
  • © baona

Об этом сообщает ИА «Удмуртия».

Как отметил Семёнов, уже готовы первый и второй этажи.

Также в проекте нового терминала заложены три телетрапа.

Кроме того до конца 2023 года решится вопрос о расположении международного пункта пропуска.

Строительство терминала началось в августе 2022 года. Площадь будущего здания составит более 10 тыс. кв. м.

Ранее сообщалось, что новый терминал в аэропорту Казани начнут строить в 2024 году.

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