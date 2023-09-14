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Новый терминал в аэропорту Казани начнут строить в 2024 году

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Строительство нового терминала в международном аэропорту Казани имени Тукая начнётся в 2024 году, заявил раис Татарстана Рустам Минниханов во время ежегодного послания Госсовету республики.

Об этом сообщает ГТРК «Татарстан».

Как отметил Минниханов, в 2023 году аэропорт обслужил уже 5 млн пассажиров. В связи с ростом пассажиропотока принято решение построить новый терминал.

Во время обращения глава республики также выразил благодарность компании КамАЗ за введённый недавно новый терминал международного аэропорта Бегишево.

Ранее сообщалось, что новая станция «Аэропорт Внуково» Солнцевской линии Московского метрополитена обеспечит пассажирам удобный доступ в терминал и к другой инфраструктуре аэропорта.

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