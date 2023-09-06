Бочкарёв рассказал об интеграции станции «Аэропорт Внуково» в инфраструктуру аэропорта

Новая станция «Аэропорт Внуково» Солнцевской линии Московского метрополитена обеспечит пассажирам удобный доступ в терминал и к другой инфраструктуре аэропорта, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«Солнцевская линия позволяет в прямом смысле слова совершить пересадку из метро на самолёт. Метростроители провели большую работу в стеснённых условиях, чтобы интегрировать станцию в инфраструктуру аэропорта», — сказал Бочкарёв.

По его словам, выход из вестибюля станции соединён с подземным переходом, который приводит непосредственно в здание терминала А.

Как отметил Бочкарёв, по переходу можно попасть на станцию Киевского направления МЖД («Аэроэкспресс») или выйти к вокзальной площади, посёлку Внуково, а также к остановкам наземного транспорта.

Со своей стороны, генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов добавил, что взаимной интеграции транспортных объектов способствует единое архитектурно-художественное решение.

«Оформление станции «Аэропорт Внуково» продолжает архитектурный ансамбль терминала А и железнодорожной станции и выдержано в единой цветовой гамме с ними», — сказал он.

По его словам, на территории над станцией предусмотрено благоустройство.