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Документы на квартиры по реновации с начала года оформили более 30 тысяч москвичей

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Руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман заявил, что 31 тыс. жителей Москвы оформили документы на квартиры по реновации за январь — октябрь 2023 года.
Документы на квартиры по реновации с начала года оформили более 30 тысяч москвичей
  • АГН «Москва»

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

«Больше всего документов на жильё оформили в Юго-Восточном административном округе — около 7,6 тыс. человек, в Новомосковском и Восточном административных округах правообладателями современных квартир стали более 4 тыс. москвичей в каждом», — сказал Гаман.

За вышеуказанный период полностью расселили 179 домов, 33 из которых уже снесли.

Ранее сообщалось, что на месте трёх бывших промзон в Москве построят жильё и школы.

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