Документы на квартиры по реновации с начала года оформили более 30 тысяч москвичей
- АГН «Москва»
Об этом сообщает сайт «Москва 24».
«Больше всего документов на жильё оформили в Юго-Восточном административном округе — около 7,6 тыс. человек, в Новомосковском и Восточном административных округах правообладателями современных квартир стали более 4 тыс. москвичей в каждом», — сказал Гаман.
За вышеуказанный период полностью расселили 179 домов, 33 из которых уже снесли.
Ранее сообщалось, что на месте трёх бывших промзон в Москве построят жильё и школы.