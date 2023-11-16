В Иркутской области четверо лесорубов погибли при провале вездехода под лёд
Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.
«Четверо мужчин погибли при провале транспорта под лёд на реке Ичёре в Катанском районе Иркутской области», — заявили в ведомстве.
По данным министерства, они находились в кузовной части вездехода.
Отмечается, что удалось спастись водителю-машинисту и руководителю работ, которые находились в кабине.
Ранее в Тюменской области призвали воздержаться от зимней рыбалки из-за тонкого льда.
Также МЧС предупредило жителей Пермского края об опасности тонкого льда.