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В Иркутской области четверо лесорубов погибли при провале вездехода под лёд

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Четверо лесорубов погибли при провале под лёд вездехода в Иркутской области.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

«Четверо мужчин погибли при провале транспорта под лёд на реке Ичёре в Катанском районе Иркутской области», — заявили в ведомстве.

По данным министерства, они находились в кузовной части вездехода.

Отмечается, что удалось спастись водителю-машинисту и руководителю работ, которые находились в кабине.

Ранее в Тюменской области призвали воздержаться от зимней рыбалки из-за тонкого льда.

Также МЧС предупредило жителей Пермского края об опасности тонкого льда.

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