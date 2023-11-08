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МЧС предупредило жителей Пермского края об опасности тонкого льда

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Главное управление МЧС России по Пермскому краю предупредило местных жителей об опасности неокрепшего льда.
МЧС предупредило жителей Пермского края об опасности тонкого льда
  • РИА Новости

В ведомстве подчеркнули, что с ноября по декабрь до наступления устойчивых морозов выходить на лёд опасно, передаёт URA.RU.

В МЧС призвали не выходить на лёд в тёмное время суток и при плохой видимости. Также запрещено проверять на прочность лёд ударом ноги. Кроме того, родители должны выпускать на лёд детей только под присмотром.

«Необходимо помнить, что минимальная толщина льда на одного человека должна составлять не менее 10 см. Лёд должен быть чистым и прозрачным, если же он имеет молочный или мутный цвет, то лучше отказаться от выхода на лёд в таких местах», — рассказали в министерстве.

Ранее сообщалось, что в центре Екатеринбурга двое мальчиков провалились под неокрепший лёд.

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