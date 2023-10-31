RT в Telegram
Подпишись

В центре Екатеринбурга двое мальчиков провалились под неокрепший лёд

Короткая ссылка
В центре Екатеринбурга двое детей провалились под лед на Исети. ЧП произошло в районе улицы Юмашева.
В центре Екатеринбурга двое мальчиков провалились под неокрепший лёд
  • Gettyimages.ru
  • © NoDerog

Как сообщает E1, дети гуляли по льду и в какой-то момент он просто не выдержал веса. Один из детей пытался помочь другу, но тоже упал в воду.

К счастью, детям удалось выбраться из воды и они быстро пошли в сторону берега.

Вместе с этим в МЧС сообщили, что к ним информация о происшествии не поступала, но в ведомстве вновь напомнили, что лёд на водоёмах региона в настоящее время опасен.

Ранее спасатели предупредили об опасности выхода на тонкий лёд в Удмуртии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить