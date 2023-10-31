В центре Екатеринбурга двое мальчиков провалились под неокрепший лёд

В центре Екатеринбурга двое детей провалились под лед на Исети. ЧП произошло в районе улицы Юмашева.

Как сообщает E1, дети гуляли по льду и в какой-то момент он просто не выдержал веса. Один из детей пытался помочь другу, но тоже упал в воду.

К счастью, детям удалось выбраться из воды и они быстро пошли в сторону берега.

Вместе с этим в МЧС сообщили, что к ним информация о происшествии не поступала, но в ведомстве вновь напомнили, что лёд на водоёмах региона в настоящее время опасен.

Ранее спасатели предупредили об опасности выхода на тонкий лёд в Удмуртии.