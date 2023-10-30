Спасатели предупредили об опасности выхода на тонкий лёд в Удмуртии
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Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на поисково-спасательную службу региона.
Безопасная толщина льда — не менее 7 см. Также нельзя выходить на лёд в темноте или при плохой видимости.
По статистике регионального МЧС, самым опасным считается время, когда образуется ледостав.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с телеканалом «Звезда» заявил, что погода в течение этой недели будет необычной.