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Спасатели предупредили об опасности выхода на тонкий лёд в Удмуртии

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Жителям Удмуртии напомнили об опасности выхода на тонкий лёд, который не способен выдержать вес человека.
Спасатели предупредили об опасности выхода на тонкий лёд в Удмуртии
  • Gettyimages.ru
  • © CCeliaPhoto

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на поисково-спасательную службу региона.

Безопасная толщина льда — не менее 7 см. Также нельзя выходить на лёд в темноте или при плохой видимости.

По статистике регионального МЧС, самым опасным считается время, когда образуется ледостав.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с телеканалом «Звезда» заявил, что погода в течение этой недели будет необычной.

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