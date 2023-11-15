Адвокат Молохов: следствие по делу Стрелкова завершено

Следствие по делу бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова о публичных призывах к экстремизму завершено. Об этом заявил его адвокат Александр Молохов.

«Следствие по делу завершено, мы уже ознакомились с материалами, сейчас стадия утверждения прокурором обвинительного заключения», — приводит РИА Новости его слова.

Молохов подчеркнул, что после этого дело направят в Мосгорсуд для рассмотрения в закрытом режиме.

Игорь Стрелков был задержан 21 июля. Ему предъявлено обвинение в публичных призывах к экстремистской деятельности с использованием СМИ или интернета (ч. 2 ст. 280 УК России).

В августе ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников заявил, что Стрелков не имел претензий к условиям содержания в СИЗО «Лефортово».