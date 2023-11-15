RT в Telegram
Подпишись

Адвокат Молохов: следствие по делу Стрелкова завершено

Короткая ссылка
Следствие по делу бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова о публичных призывах к экстремизму завершено. Об этом заявил его адвокат Александр Молохов.
Адвокат Молохов: следствие по делу Стрелкова завершено
  • РИА Новости

«Следствие по делу завершено, мы уже ознакомились с материалами, сейчас стадия утверждения прокурором обвинительного заключения», — приводит РИА Новости его слова.

Молохов подчеркнул, что после этого дело направят в Мосгорсуд для рассмотрения в закрытом режиме.

Игорь Стрелков был задержан 21 июля. Ему предъявлено обвинение в публичных призывах к экстремистской деятельности с использованием СМИ или интернета (ч. 2 ст. 280 УК России).

В августе ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников заявил, что Стрелков не имел претензий к условиям содержания в СИЗО «Лефортово».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить