Адвокат Молохов: следствие по делу Стрелкова завершено
- РИА Новости
«Следствие по делу завершено, мы уже ознакомились с материалами, сейчас стадия утверждения прокурором обвинительного заключения», — приводит РИА Новости его слова.
Молохов подчеркнул, что после этого дело направят в Мосгорсуд для рассмотрения в закрытом режиме.
Игорь Стрелков был задержан 21 июля. Ему предъявлено обвинение в публичных призывах к экстремистской деятельности с использованием СМИ или интернета (ч. 2 ст. 280 УК России).
В августе ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников заявил, что Стрелков не имел претензий к условиям содержания в СИЗО «Лефортово».