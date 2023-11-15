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«Известия»: директором Большого театра станет Валерий Гергиев

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Дирижёр, худрук и гендиректор Мариинского театра Валерий Гергиев станет директором Большого театра.
«Известия»: директором Большого театра станет Валерий Гергиев
  • Legion-Media

Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники.

Отмечается, что на этом посту Гергиев заменит Владимира Урина, который возглавляет Большой театр с 2013 года.

Кроме того, в материале сказано, что о назначении Гергиева на новый пост скорее всего объявят на Санкт-Петербургском международном культурном форуме, который будет проходить с 16 по 18 ноября.

17 октября директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок рассказал о больших гастролях в Китай, которые состоятся в 2024 году.

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