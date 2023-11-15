«Известия»: директором Большого театра станет Валерий Гергиев
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Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники.
Отмечается, что на этом посту Гергиев заменит Владимира Урина, который возглавляет Большой театр с 2013 года.
Кроме того, в материале сказано, что о назначении Гергиева на новый пост скорее всего объявят на Санкт-Петербургском международном культурном форуме, который будет проходить с 16 по 18 ноября.
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