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Директор театра Вахтангова анонсировал большие гастроли в Китай

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Директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок рассказал о больших гастролях в Китай, которые состоятся в 2024 году.
Директор театра Вахтангова анонсировал большие гастроли в Китай
  • Gettyimages.ru

В условиях попытки изоляции российской культуры театр ездит с гастролями в основном по России, сообщил он в пресс-центре НСН.

«Но тем не менее сегодня я улетаю в Китай, где мы подпишем два контракта на гастроли театра Вахтангова со спектаклями «Евгений Онегин» и «Война и мир». Уже летом будущего года театр поедет в большие гастроли — это 12 показов спектакля «Война и мир» и 12 показов спектакля «Евгений Онегин» в Китае», — сказал Крок.

По его словам, театр объедет три города, в каждом из которых пройдёт по четыре показа.

Ранее сообщалось, что в Большом театре Шанхая 15 октября прошла пресс-конференция народного артиста России Валерия Гергиева в преддверии открытия оперно-симфонической части масштабных гастролей Мариинского театра в шести городах Китая.

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