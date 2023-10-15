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Гергиев провёл пресс-конференцию в связи с гастролями Мариинского театра в Китае

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В Большом театре Шанхая 15 октября в 14:00 по местному времени (09:00 мск) прошла пресс-конференция народного артиста России Валерия Гергиева в преддверии открытия оперно-симфонической части самых масштабных гастролей Мариинского театра в Китае, которые проходят в шести городах Поднебесной.
Гергиев провёл пресс-конференцию в связи с гастролями Мариинского театра в Китае
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  • © Kremlin Pool

До 5 ноября оперная и балетная труппы, хор и симфонический оркестр Мариинского театра выступят в Пекине, Шанхае, Нанкине, Харбине, Тайюане и Чжухае.

Гастроли открылись жемчужиной русского балетного искусства — 10, 11 и 12 октября «Лебединое озеро» Чайковского представляли в Национальном центре исполнительских искусств Пекина.

Следующей гастрольной точкой балетной труппы станет древний город Нанкин: в Центре исполнительских искусств провинции Цзянсу покажут «Лебединое озеро» (19 и 20 октября) и «Дон Кихот» (21 и 22 октября). Тайюаньский зритель увидит четыре «Лебединых озера» (26–29 октября), а завершится балетный тур в Чжухае: 2 ноября в знаменитом театре-ракушке будет исполнен «Дон Кихот», а 3–5 ноября — «Лебединое озеро».

Главные партии исполнят ведущие артисты балетной труппы Мариинского театра Владимир Шкляров, Тимур Аскеров, Надежда Батоева, Оксана Скорик, Рената Шакирова, Константин Зверев, Филипп Степин, Мария Хорева и Никита Корнеев.

Ранее сообщалось, что фестиваль современного искусства «ПРОСВЕТ» впервые пройдёт в Хабаровске. 

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