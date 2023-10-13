Фестиваль медиаискусства пройдёт в Хабаровске 14—15 октября
- РИА Новости
Об этом сообщает transsibinfo.com.
Министр культуры Хабаровского края Юрий Ермошкин заявил, что фестиваля «такого формата и масштаба ещё не было ни в Хабаровске, ни на Дальнем Востоке».
Запланированы лекции о мультимедийном искусстве, после которых стартует двухдневный фестиваль света при участии медиахудожников из Москвы, Санкт-Петербурга, Осетии, Ташкента и Хабаровска, которые представят уникальные инсталляции.
Мероприятие проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в сентябре в Москве прошёл VI Большой Детский фестиваль.