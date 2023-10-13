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Фестиваль медиаискусства пройдёт в Хабаровске 14—15 октября

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Фестиваль современного искусства «ПРОСВЕТ» впервые пройдёт в Хабаровске. Он состоится в бывшем здании аэропорта 14 и 15 октября.
Фестиваль медиаискусства пройдёт в Хабаровске 14—15 октября
  • РИА Новости

Об этом сообщает transsibinfo.com.

Министр культуры Хабаровского края Юрий Ермошкин заявил, что фестиваля «такого формата и масштаба ещё не было ни в Хабаровске, ни на Дальнем Востоке».

Запланированы лекции о мультимедийном искусстве, после которых стартует двухдневный фестиваль света при участии медиахудожников из Москвы, Санкт-Петербурга, Осетии, Ташкента и Хабаровска, которые представят уникальные инсталляции.

Мероприятие проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в сентябре в Москве прошёл VI Большой Детский фестиваль.

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