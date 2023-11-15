Источник RT рассказал о ситуации с женщиной, избившей ребёнка в Донецке

Женщина в Донецке била сына и отправляла видео якобы его отцу на фронт, чтобы добиться от него денег. RT выяснил подробности этой истории.

Предположительно, видео с избиением снято год назад, но в сети разошлось сейчас.

Соседи женщины с видео рассказали RT, что в конце ноября ребёнку исполнится два года. Они собрали инициативную группу, поскольку опасаются за жизнь ребёнка.

По данным источника RT, следователи установили личность матери, в поле зрения надзорных органов она не попадала.

Она официально числится матерью-одиночкой. Достоверно неизвестно, приходится ли мужчина, которому она якобы отправляла видео с избиением, биологическим отцом ребёнку.

Волонтёры выяснили, где живёт женщина, и пришли навестить ребёнка, передать посылку, однако застали по адресу только мужчину, который представился дедушкой мальчика.

По его словам, внук с матерью сейчас живут в другом месте, с ребёнком всё хорошо и маму он не боится.

«Она его не бьёт так-то, чисто для видео, чтобы из него (отца ребёнка. — RT) побольше денег выбить», — сказал дедушка мальчика.

По словам волонтёров, женщина может быть психически неуравновешенной и якобы она лечилась в психбольнице.

Соседи рассказали, что мать била сына не раз и бывали случаи, когда она выставляла его голым в подъезд.

В данный момент с героиней видео работают следователи. Вину она не признаёт, сообщил источник RT.

В конце октября Таганский суд Москвы заключил под стражу мать восьмимесячного ребёнка, попавшего в реанимацию из-за побоев.