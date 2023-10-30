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Суд в Москве арестовал женщину, подозреваемую в избиении малолетнего ребёнка

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Таганский суд Москвы заключил под стражу мать восьмимесячного ребёнка, попавшего в реанимацию из-за побоев.
Суд в Москве арестовал женщину, подозреваемую в избиении малолетнего ребёнка
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба столичной прокуратуры.

«Суд избрал в отношении 31-летней женщины меру пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали мать восьмимесячного ребёнка, которого нашли избитым в квартире на востоке Москвы.

По данным ведомства, в ночь на 28 октября на востоке Москвы в квартире жилого дома был обнаружен мальчик 2023 года рождения со множественными телесными повреждениями.

Возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью.

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