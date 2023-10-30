Суд в Москве арестовал женщину, подозреваемую в избиении малолетнего ребёнка
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба столичной прокуратуры.
«Суд избрал в отношении 31-летней женщины меру пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.
Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали мать восьмимесячного ребёнка, которого нашли избитым в квартире на востоке Москвы.
По данным ведомства, в ночь на 28 октября на востоке Москвы в квартире жилого дома был обнаружен мальчик 2023 года рождения со множественными телесными повреждениями.
Возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью.