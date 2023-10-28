В Москве задержали женщину, подозреваемую в избиении малолетнего ребёнка

Сотрудники правоохранительных органов задержали мать восьмимесячного ребёнка, которого нашли избитым в квартире на востоке Москвы.

Об этом информирует пресс-служба столичного СК.

По данным ведомства, в ночь на 28 октября на востоке Москвы в квартире жилого дома был обнаружен мальчик 2023 года рождения со множественными телесными повреждениями.

Ребёнка экстренно госпитализировали.

«По подозрению в совершении указанного преступления задержана мать мальчика», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью.

Ранее сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело по статье об истязании против воспитанницы омского детдома, избившей сверстницу.

До инцидента 15 октября она произвела выстрелы из пневматического пистолета в потерпевшую и других подростков.