RT в Telegram
Подпишись

В Москве задержали женщину, подозреваемую в избиении малолетнего ребёнка

Короткая ссылка
Сотрудники правоохранительных органов задержали мать восьмимесячного ребёнка, которого нашли избитым в квартире на востоке Москвы.
В Москве задержали женщину, подозреваемую в избиении малолетнего ребёнка
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует пресс-служба столичного СК.

По данным ведомства, в ночь на 28 октября на востоке Москвы в квартире жилого дома был обнаружен мальчик 2023 года рождения со множественными телесными повреждениями.

Ребёнка экстренно госпитализировали.

«По подозрению в совершении указанного преступления задержана мать мальчика», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью.

Ранее сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело по статье об истязании против воспитанницы омского детдома, избившей сверстницу.

До инцидента 15 октября она произвела выстрелы из пневматического пистолета в потерпевшую и других подростков.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить