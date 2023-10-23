СК возбудил дело против воспитанницы омского детдома, избившей сверстницу

Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело против воспитанницы омского детдома, избившей сверстницу.

В СК сообщили, что девушка неоднократно унижала, била и психологически подавляла других детей.

До инцидента 15 октября она произвела выстрелы из пневматического пистолета в потерпевшую, а также других подростков.

Дело возбуждено по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК России (истязание).

Кроме того, следователи продолжают расследовать дело о халатности работников детдома.

Ранее сообщалось, что воспитанница детского дома в Омской области избила другую девочку и заставила её мыть унитазы руками.

Резонансная история произошла в селе Большие Уки Большеуковского района.