Узнать больше

СК рассказал о воспитаннице омского детдома, заставившей девочку мыть унитазы руками

Короткая ссылка
Воспитанница детского дома в Омской области избила другую девочку и заставила её мыть унитазы руками. По данным регионального управления СК, нарушительница ранее имела проблемы с законом.
СК рассказал о воспитаннице омского детдома, заставившей девочку мыть унитазы руками
  • © СК РФ

Резонансная история произошла в селе Большие Уки Большеуковского района.

Отмечается, что у подростка также были другие конфликты с пострадавшей, которая приехала в детдом в октябре этого года.

СК возбудил уголовное дело против работников учреждения «Большеуковский дом детства», подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ст. 293 УК России (халатность).

Как заявила исполняющая обязанности директора дома детства, зачинщица имеет условную судимость и с момента поступления вела себя агрессивно по отношению к другим, однако сейчас «поддаётся воспитанию». Слова руководителя детдома привёл председатель правительства — министр образования Омской области Иван Кротт.

Кроме того, следователи располагают данными, что в этом учреждении были другие эпизоды издевательств. Информация об этом уточняется.

По информации следствия, 16-летняя староста группы издевалась над 15-летней девочкой якобы из-за опоздания на ужин.

Она нанесла ей удары по голове и лицу, а затем вынудила ладонями оттирать туалеты в мужской и женской секциях.

Судя по опубликованному в соцсетях видео, такое «наказание» применялось уже не в первый раз.  

Полиция, власти и правозащитники организовали проверку по факту произошедшего. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить