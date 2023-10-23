СК рассказал о воспитаннице омского детдома, заставившей девочку мыть унитазы руками

Воспитанница детского дома в Омской области избила другую девочку и заставила её мыть унитазы руками. По данным регионального управления СК, нарушительница ранее имела проблемы с законом.

Резонансная история произошла в селе Большие Уки Большеуковского района.

Отмечается, что у подростка также были другие конфликты с пострадавшей, которая приехала в детдом в октябре этого года.

СК возбудил уголовное дело против работников учреждения «Большеуковский дом детства», подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ст. 293 УК России (халатность).

Как заявила исполняющая обязанности директора дома детства, зачинщица имеет условную судимость и с момента поступления вела себя агрессивно по отношению к другим, однако сейчас «поддаётся воспитанию». Слова руководителя детдома привёл председатель правительства — министр образования Омской области Иван Кротт.

Кроме того, следователи располагают данными, что в этом учреждении были другие эпизоды издевательств. Информация об этом уточняется.

По информации следствия, 16-летняя староста группы издевалась над 15-летней девочкой якобы из-за опоздания на ужин.

Она нанесла ей удары по голове и лицу, а затем вынудила ладонями оттирать туалеты в мужской и женской секциях.

Судя по опубликованному в соцсетях видео, такое «наказание» применялось уже не в первый раз.

Полиция, власти и правозащитники организовали проверку по факту произошедшего.