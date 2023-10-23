СК рассказал о воспитаннице омского детдома, заставившей девочку мыть унитазы руками
- © СК РФ
Резонансная история произошла в селе Большие Уки Большеуковского района.
Отмечается, что у подростка также были другие конфликты с пострадавшей, которая приехала в детдом в октябре этого года.
СК возбудил уголовное дело против работников учреждения «Большеуковский дом детства», подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ст. 293 УК России (халатность).
Как заявила исполняющая обязанности директора дома детства, зачинщица имеет условную судимость и с момента поступления вела себя агрессивно по отношению к другим, однако сейчас «поддаётся воспитанию». Слова руководителя детдома привёл председатель правительства — министр образования Омской области Иван Кротт.
Кроме того, следователи располагают данными, что в этом учреждении были другие эпизоды издевательств. Информация об этом уточняется.
По информации следствия, 16-летняя староста группы издевалась над 15-летней девочкой якобы из-за опоздания на ужин.
Она нанесла ей удары по голове и лицу, а затем вынудила ладонями оттирать туалеты в мужской и женской секциях.
Судя по опубликованному в соцсетях видео, такое «наказание» применялось уже не в первый раз.
Полиция, власти и правозащитники организовали проверку по факту произошедшего.