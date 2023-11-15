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Ещё одна потерпевшая подала в суд заявление о мошенничестве на Деревянко

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Ещё одна потерпевшая подала в суд заявление о мошенничестве в отношении актёра Павла Деревянко.
Ещё одна потерпевшая подала в суд заявление о мошенничестве на Деревянко
  • globallookpress.com
  • © Vadim Tarakanov

Отмечается, что Жанна Я. требует от артиста более 22 млн рублей.

Как заявил RT адвокат актёра Евгений Розенблат, Деревянко таких денег от истца якобы не получал, а сама женщина не смогла представить суду расписку или другие доказательства своих слов.

Кроме того, стало известно, что суд удовлетворил требование адвоката по сбору доказательств.

Теперь в суде будут изучать налоговые декларации Жанны, выяснять, есть ли деньги на её счетах и пересекала ли она границу.

Как ранее сообщил источник RT, актёра Павла Деревянко обвинили в мошенничестве. Заявление на него и его партнёра Григория Мулузяна написал мужчина, который с сентября 2022-го по май 2023-го заключил с ними три договора займа.

Позднее Мулузян рассказал, в чём суть поданного на них заявления о мошенничестве.

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