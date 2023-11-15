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Участие в спецоперации станет индивидуальным достижением при приёме в колледжи

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Участие в спецоперации в качестве добровольца, по мобилизации, по контракту или по призыву при приёме в колледжи будут учитывать как индивидуальное достижение.
Участие в спецоперации станет индивидуальным достижением при приёме в колледжи
  • РИА Новости

Документ подписал президент России Владимир Путин.

Пункт 45-й правил приёма на обучение по программам среднего профессионального образования определяет индивидуальные достижения, которые учитывают при приёме.

Его дополнили подпунктом 6 о прохождении военной службы по призыву, по контракту, по мобилизации в ВС России, пребывании в добровольческих формированиях в соответствии с контрактом о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на ВС России в ходе СВО на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

5 октября Путин заявил, что 335 тыс. человек заключили контракты с Минобороны для участия в СВО.

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