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На Ставрополье появится девять новых мемориалов в честь выдающихся жителей

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В Ставропольском крае появится девять новых мемориалов, заявки на которые одобрила комиссия регионального Министерства ЖКХ.
На Ставрополье появится девять новых мемориалов в честь выдающихся жителей
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «СвоёТВ» со ссылкой на управление пресс-службы и информационной политики губернатора и правительства региона.

«Памятник и мемориальный знак «Труженикам тыла и детям войны» появятся в станице Баклановской Изобильненского округа и в селе Шведино Петровского округа», — отмечается в сообщении.

Кроме того, в станице Баклановской установят мемориальную доску писателю Тимофею Шелухину, а в Пятигорске планируют увековечить память участника Великой Отечественной войны Евгения Белавенцева и чемпиона СССР по шахматам Игоря Бондаревского.

Ранее сообщалось, что в Петербурге установили мемориальную доску учёному Жоресу Алфёрову.

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