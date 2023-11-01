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В Петербурге установили мемориальную доску Жоресу Алфёрову

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У центрального входа в Физико-технический институт имени Иоффе Российской академии наук в Санкт-Петербурге открыли мемориальную доску Жоресу Алфёрову.
В Петербурге установили мемориальную доску Жоресу Алфёрову
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Петербургский дневник».

Церемония прошла в рамках мероприятий к 105-летию института.

«Мы рады, что можем в очередной раз почтить память нашего выдающегося коллеги, соратника, друга, учителя. Для меня он прежде всего учитель. Он всю свою жизнь отдал науке, нашему институту, обучению», — заявил директор ФТИ имени Иоффе Сергей Иванов.

Со своей стороны, президент РАН Геннадий Красников отметил, что дело и исследования Алфёрова активно продолжаются.

Ранее сообщалось, что в Абакане прошла церемония открытия памятника лётчику Василию Тихонову, Герою Советского Союза, участнику Великой Отечественной войны.

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