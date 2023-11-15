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В Подмосковье проведут 187 ярмарок в ноябре

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В Московской области состоится 187 ярмарок в ноябре. Купить фермерские товары можно в 43 муниципалитетах.
В Подмосковье проведут 187 ярмарок в ноябре
  • РИА Новости

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональный Минсельхозпрод.

«Многие будут посвящены Международному дню студента, Дню работника сельского хозяйства и Дню матери», — заявил глава ведомства Владислав Мурашов.

Кроме того, состоятся ярмарки «Золотая осень» и «Сделано в России», а также ярмарки в часть дня рождения Деда Мороза.

Ранее сообщалось, что рождественскую ярмарку в Санкт-Петербурге организуют на трёх площадках.

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