В Подмосковье проведут 187 ярмарок в ноябре
- РИА Новости
Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональный Минсельхозпрод.
«Многие будут посвящены Международному дню студента, Дню работника сельского хозяйства и Дню матери», — заявил глава ведомства Владислав Мурашов.
Кроме того, состоятся ярмарки «Золотая осень» и «Сделано в России», а также ярмарки в часть дня рождения Деда Мороза.
Ранее сообщалось, что рождественскую ярмарку в Санкт-Петербурге организуют на трёх площадках.