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Минниханов провёл встречу с вице-мэром Шэньчжэня

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Президент Татарстана Рустам Минниханов в ходе рабочего визита в Китай провёл встречу с вице-мэром города Шэньчжэнь Ван Шоужуем.
Минниханов провёл встречу с вице-мэром Шэньчжэня
  • РИА Новости

Об этом сообщает ГТРК «Татарстан».

Минниханов отметил рост товарооборота между странами. В 2022 году он увеличился на 58% и достиг более $1,6 млрд. В первом полугодии 2023 года этот показатель приблизился к отметке в $1,5 млрд.

Также глава региона заявил о готовности Татарстана к сотрудничеству с китайской компанией Shenzhen Hynovation Technologies, производящей топливные элементы, передаёт «Бизнес Online» со ссылкой на пресс-службу президента республики.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии заявили о росте внешнеторгового оборота с Китаем на 76%.

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