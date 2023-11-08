RT в Telegram
Подпишись

В Удмуртии заявили о росте внешнеторгового оборота с Китаем на 76%

Короткая ссылка
Премьер-министр Удмуртии Ярослав Семёнов заявил о росте в первом полугодии 2023 года внешнеторгового оборота с Китаем на 76%.
В Удмуртии заявили о росте внешнеторгового оборота с Китаем на 76%
  • РИА Новости

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

Как рассказали в пресс-службе, Семёнов принял участие в работе Совета по сотрудничеству регионов Приволжского федерального округа (ПФО) и китайских провинций.

На заседании в городе Наньчан он также отметил, что представители бизнеса Удмуртии заинтересованы в расширении совместной работы в сфере пищевого производства, металлургии, изделий лесопереработки и электроники.

Также стало известно, что Кировскую область на этом же мероприятии представил губернатор Александр Соколов, передаёт progorod43.

«С замминистра коммерции Китая Лином Цзи и торгпредом России в КНР Алексеем Дахновским детально обсудили возможности сотрудничества и дальнейшего раскрытия потенциала Кировской области в КНР. А с коллегами-губернаторами — совместные подходы в работе с партнёрами», — написал в своём Telegram-канале губернатор.

Ранее сообщалось, что мэр Ставрополя Иван Ульянченко провёл онлайн-встречу с главой китайского города Чжэньцзян.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить