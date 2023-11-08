В Удмуртии заявили о росте внешнеторгового оборота с Китаем на 76%

Премьер-министр Удмуртии Ярослав Семёнов заявил о росте в первом полугодии 2023 года внешнеторгового оборота с Китаем на 76%.

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

Как рассказали в пресс-службе, Семёнов принял участие в работе Совета по сотрудничеству регионов Приволжского федерального округа (ПФО) и китайских провинций.

На заседании в городе Наньчан он также отметил, что представители бизнеса Удмуртии заинтересованы в расширении совместной работы в сфере пищевого производства, металлургии, изделий лесопереработки и электроники.

Также стало известно, что Кировскую область на этом же мероприятии представил губернатор Александр Соколов, передаёт progorod43.

«С замминистра коммерции Китая Лином Цзи и торгпредом России в КНР Алексеем Дахновским детально обсудили возможности сотрудничества и дальнейшего раскрытия потенциала Кировской области в КНР. А с коллегами-губернаторами — совместные подходы в работе с партнёрами», — написал в своём Telegram-канале губернатор.

Ранее сообщалось, что мэр Ставрополя Иван Ульянченко провёл онлайн-встречу с главой китайского города Чжэньцзян.