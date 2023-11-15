RT: смерть потерпевшего по делу об убийстве Татарского не связана со взрывом
- РИА Новости
Мужчину звали Виктор П. Его племянник рассказал RT, что после взрыва его дядя получил сотрясение мозга и контузию. Он жаловался на головные боли и плохой слух, но смог вернуться к нормальной жизни.
1 ноября Виктор встретился с другом в кафе, заказал рыбное блюдо, а во время еды стал задыхаться.
«Вызвали скорую. В 21:19 его забрали по скорой в больницу, через полчаса была зафиксирована смерть. Говорят, инородное тело в горле застряло», — отметил собеседник.
15 ноября стало известно, что скончался один из потерпевших по делу о теракте, в результате которого был убит военкор Владлен Татарский (Максим Фомин).
Об этом объявил судья Тимур Жидков во время перерыва на заседании в Санкт-Петербурге.