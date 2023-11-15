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Психолог Девятка посоветовала использовать кодовые слова для защиты от телефонных мошенников

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Психолог Анна Девятка рассказала, как обезопасить себя от телефонных мошенников.
Психолог Девятка посоветовала использовать кодовые слова для защиты от телефонных мошенников
  • Gettyimages.ru

«Любая цель мошенника — поманипулировать другим человеком, заставить отдать ресурс. Скорость сумасшедшая, люди начинают угрожать, что человек потеряет свои деньги, что детям будет плохо, что ребёнок попал в аварию, срочно надо перевести деньги. Им важно быстро нажать на болевые точки, чтобы человек растерялся, в моменте перевёл деньги и не понял, как это произошло», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, важно соблюдать самообладание и равновесие.

Как отметила Девятка, на случай подделки голоса мошенниками должны быть кодовые слова.

«Если что-то случается, и вы звоните родителям в экстренной ситуации, то надо кодовое слово закладывать в разговор. Для пожилых людей можно поставить мелодию звонка, чтобы понимали, что близкие звонят под одной мелодией, а те, кто с других номеров звонят, они идут с другой мелодией», — пояснила она.

Ранее советник правления банка «Зенит» Игорь Кособуров в беседе с газетой «Известия» посоветовал проявлять особую бдительность в «чёрную пятницу», так как в этот период активизируются мошенники.

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