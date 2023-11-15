Аккаунты троих сыновей Рамзана Кадырова заблокировали в Instagram

Американская социальная сеть Instagram* заблокировала аккаунты троих сыновей главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова: Ахмата, Адама и Эли.

Как рассказал ТАСС глава Министерства Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев, также в соцсети заблокировали аккаунт, освещавший деятельность самого главы региона.

«Очевидно, что маленькая Чеченская Республика вызывает у заокеанских надзирателей «свободы слова» такой страх, что они так рьяно пытаются заглушить голос правды в информационном поле», — заявил Дудаев.

Ранее стало известно, что сына руководителя Чеченской Республики Адама Кадырова удостоили ордена «За служение религии Ислам».

* Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.