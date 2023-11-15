Аккаунты троих сыновей Рамзана Кадырова заблокировали в Instagram
- РИА Новости
Как рассказал ТАСС глава Министерства Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев, также в соцсети заблокировали аккаунт, освещавший деятельность самого главы региона.
«Очевидно, что маленькая Чеченская Республика вызывает у заокеанских надзирателей «свободы слова» такой страх, что они так рьяно пытаются заглушить голос правды в информационном поле», — заявил Дудаев.
Ранее стало известно, что сына руководителя Чеченской Республики Адама Кадырова удостоили ордена «За служение религии Ислам».
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