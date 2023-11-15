RT в Telegram
Подпишись

Аккаунты троих сыновей Рамзана Кадырова заблокировали в Instagram

Короткая ссылка
Американская социальная сеть Instagram* заблокировала аккаунты троих сыновей главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова: Ахмата, Адама и Эли.
Аккаунты троих сыновей Рамзана Кадырова заблокировали в Instagram
  • РИА Новости

Как рассказал ТАСС глава Министерства Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев, также в соцсети заблокировали аккаунт, освещавший деятельность самого главы региона.

«Очевидно, что маленькая Чеченская Республика вызывает у заокеанских надзирателей «свободы слова» такой страх, что они так рьяно пытаются заглушить голос правды в информационном поле», — заявил Дудаев.

Ранее стало известно, что сына руководителя Чеченской Республики Адама Кадырова удостоили ордена «За служение религии Ислам».

* Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить