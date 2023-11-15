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Жители Ямала купили более 23 тысяч авиабилетов по льготной программе в 2023 году

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В Ямало-Ненецком автономном округе для детей из многодетных семей купили более 23 тыс. льготных авиабилетов.
Жители Ямала купили более 23 тысяч авиабилетов по льготной программе в 2023 году
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ИА «Север-Пресс» со ссылкой на пресс-службу губернатора региона.

Отмечается, что число пользователей программы для многодетных семей каждый год растёт. В 2022 году было реализовано 21 тыс. таких билетов.

«Льгота позволяет ямальским многодетным семьям вывозить детей в отпуск по фиксированному тарифу и снизить финансовую нагрузку на семью», — заявила эксперт отдела организации и субсидирования авиаперевозок Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Ольга Есикова.

Воспользоваться льготой можно один раз в год на рейсах авиакомпании «Ямал».

Ранее сообщалось, что бесплатные участки получили более 7,2 тыс. многодетных семей в Казани.

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