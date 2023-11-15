Минтранс: Россия не сможет обойтись без сверхзвуковой гражданской авиации

Глава Минтранса России Виталий Савельев заявил, что Россия не сможет обойтись без сверхзвуковой гражданской авиации.

Об этом пишет РИА Новости.

На пленарной сессии форума «Транспорт России» он сказал, что Россия с её огромными просторами не сможет обойтись без развития сверхзвуковой гражданской авиации и уже имеет опыт таких разработок.

Говоря об эксплуатации сверхзвукового самолёта Ту-144, министр добавил, что «эта машина опередила своё время».

В сентябре в Минобороны России заявили, что российские сверхзвуковые стратегические бомбардировщики Ту-160 получили на вооружение новые крылатые ракеты Х-БД с дальностью свыше 6,5 тыс. км.