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Минтранс: Россия не сможет обойтись без сверхзвуковой гражданской авиации

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Глава Минтранса России Виталий Савельев заявил, что Россия не сможет обойтись без сверхзвуковой гражданской авиации.
Минтранс: Россия не сможет обойтись без сверхзвуковой гражданской авиации
  • РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости.

На пленарной сессии форума «Транспорт России» он сказал, что Россия с её огромными просторами не сможет обойтись без развития сверхзвуковой гражданской авиации и уже имеет опыт таких разработок.

Говоря об эксплуатации сверхзвукового самолёта Ту-144, министр добавил, что «эта машина опередила своё время».

В сентябре в Минобороны России заявили, что российские сверхзвуковые стратегические бомбардировщики Ту-160 получили на вооружение новые крылатые ракеты Х-БД с дальностью свыше 6,5 тыс. км.

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