Узнать больше

Российские Ту-160 получили на вооружение новые крылатые ракеты Х-БД

Короткая ссылка
В Минобороны России заявили, что российские сверхзвуковые стратегические бомбардировщики Ту-160 получили на вооружение новые крылатые ракеты Х-БД с дальностью свыше 6,5 тыс. км.

Как рассказал командующий дальней авиацией ВКС России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш в ходе визита главы Северной Кореи и главы Минобороны России Сергея Шойгу на аэродром Кневичи, дальность ракеты Х-БД составляет порядка 6,5 тыс. км.

«Две кассеты по шесть ракет», — цитирует Кобылаша РИА Новости.

Уточняется, что на аэродроме Ким Чен Ын посмотрел не только на российский самолёт Ту-160, но и на бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС, а также на дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3.

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын и министр обороны России Сергей Шойгу прибыли на фрегат Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» во Владивостоке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить