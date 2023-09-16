Российские Ту-160 получили на вооружение новые крылатые ракеты Х-БД

В Минобороны России заявили, что российские сверхзвуковые стратегические бомбардировщики Ту-160 получили на вооружение новые крылатые ракеты Х-БД с дальностью свыше 6,5 тыс. км.

Как рассказал командующий дальней авиацией ВКС России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш в ходе визита главы Северной Кореи и главы Минобороны России Сергея Шойгу на аэродром Кневичи, дальность ракеты Х-БД составляет порядка 6,5 тыс. км.

«Две кассеты по шесть ракет», — цитирует Кобылаша РИА Новости.

Уточняется, что на аэродроме Ким Чен Ын посмотрел не только на российский самолёт Ту-160, но и на бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС, а также на дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3.

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын и министр обороны России Сергей Шойгу прибыли на фрегат Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» во Владивостоке.