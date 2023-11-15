В Подмосковье построили ещё 60 школ и детсадов с начала года
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональный Главгосстройнадзор.
Отмечается, что это 27 школ на 19 тыс. мест и 33 детских сада на 10 тыс. воспитанников.
В 2022 году такое же количество учреждений построили за весь год, рассказали в ведомстве.
Ранее НСН сообщало, что президиум правительства Москвы одобрил проект строительства школы на Рязанском проспекте. Она будет возведена в рамках программы по стимулированию создания мест приложения труда и рассчитана на 825 мест.