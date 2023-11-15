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В Подмосковье построили ещё 60 школ и детсадов с начала года

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В Московской области завершили строительство ещё 60 школ и детсадов с начала 2023 года.
В Подмосковье построили ещё 60 школ и детсадов с начала года
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональный Главгосстройнадзор.

Отмечается, что это 27 школ на 19 тыс. мест и 33 детских сада на 10 тыс. воспитанников.

В 2022 году такое же количество учреждений построили за весь год, рассказали в ведомстве.

Ранее НСН сообщало, что президиум правительства Москвы одобрил проект строительства школы на Рязанском проспекте. Она будет возведена в рамках программы по стимулированию создания мест приложения труда и рассчитана на 825 мест.

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