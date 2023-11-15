В Удмуртии благоустроят 138 общественных территорий в 2024 году

Глава правительства Удмуртии Ярослав Семёнов заявил, что в 2024 году в регионе благоустроят 138 общественных территорий.

Об этом сообщает udm-info.ru.

«Работа осуществляется по плану, в который включаются те объекты, за которые голосуют граждане. Отмечу, что в 2023 году за включение в программу благоустройства тех или иных общественных пространств проголосовали 106 тыс. жителей Удмуртии, и это рекордный показатель», — сказал Семёнов.

Отмечается, что в список по благоустройству вошли лесопарковая зона на улице Ворошилова в Ижевске, аллея у школы искусств «Глазовчанка» в Глазове, улица Азина в Сарапуле и Богатырёвский парк в Воткинске, передаёт izhlife.ru.

Ранее сообщалось, что в Московской области в 2024 году благоустроят более десяти крупных парков.